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Kontrolden Çıkan Araç Ters Döndü

KAZA ANI VE SONUÇLARI

Gaziantep’te meydana gelen bir trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobilin savrularak ters dönmesiyle 2 kişi yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Oğuzeli havalimanı yolu üzerinde gerçekleşti. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 27 KV 521 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra savruldu. Savrulan otomobil, orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak ters döndü.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kazanın hemen ardından çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi ve olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili derinlemesine bir soruşturma başlatıldı.

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