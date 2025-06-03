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Kontrolden Çıkan Araç Uçuruma Düştü

KAZA ANINDA ARAÇ KONTROLDEN ÇIKTI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde gerçekleşen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, uçuruma yuvarlandı. Olayın ardından 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 23.30 sularında İnegöl’ün kırsal Çayyaka Mahallesi Boğazova mevkiinde gerçekleşti.

YARALILAR HIZLA KURTARILDI

Edinilen bilgilere göre, Hanefi G. tarafından kullanılan 16 LCL 13 plakalı otomobil, yaklaşık 50 metrelik bir uçuruma düştü. Araç, bir ağaca çarparak durdu. Kaza sonucunda sürücü Hanefi G. ve araçta bulunan arkadaşları Özkan Ş. ile Eylül H. yaralandı. Kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri acil olarak gönderildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda araçta sıkışan yaralılar kurtarıldı. Uçurumdan çıkarılan yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Jandarma, bu kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

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