Kontrolden Çıkan Kamyon Bariyerleri Aştı

HAFRİYAT KAMYONU BARIYERLERİ AŞIP REFAHA DALDI

Bursa’nın Kestel ilçesinde kontrolden çıkan bir hafriyat kamyonu, yol kenarındaki bariyerleri aşarak refüje daldı. Olayda şans eseri yaralanan kimse olmazken, araç ve çevrede maddi hasar oluştu. Kaza, öğle saatlerinde Kestel ilçesi Ankara Yolu üzerinde gerçekleşti. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyon, bariyerleri aşarak karşı yöndeki refüje çarptı.

YARALANAN OLMADI

Kazanın ardından, trafikteki diğer sürücüler 112 acil yardım ekiplerini arayarak kamyon sürücüsüne yardım etmeye çalıştı. Şans eseri, kazada herhangi bir yaralanma durumu yaşanmadı. Olay yerine gelen kurtarıcı, kamyonu yoldan çekerek bölgedeki trafiği rahatlatmaya yardımcı oldu. Polis ekipleri, olay sonrasında güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü bir şekilde sürdürdü.