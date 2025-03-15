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Kontrolden Çıkan Kamyonet Tarlaya Uçtu

KAZA GEREKEN BİR KONU OLDU

Bolu’nun Gerede ilçesinde bir kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak tarlaya düştü. Bu talihsiz kaza sonucunda toplamda 2 kişi yaralandı. Olay, Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında gerçekleşti.

ARAÇ TARLAYA UÇTU

Yapılan bilgilere göre, 55 RG 372 plakalı kamyonet, Bolu’dan Gerede yönünde seyir halindeyken, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle yol dışına çıkmış. Yaklaşık 10 metre derinliğindeki tarlaya uçan kamyonet, bu durumu yaralanmalarla sonuçlandırdı. Araç içinde bulunan sürücü ve bir yolcu yaralı olarak bulundu.

KURUMSAL EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından çevredeki diğer sürücüler durumu yetkililere bildirerek acil yardım istedi. Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve karayolları ekipleri yönlendirildi. Ekipler, araçta sıkışan sürücü ve yolcuyu bulundukları yerden çıkararak hastaneye götürdü. Kaza ile ilgili gerekli incelemeler ise başlatıldı.

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