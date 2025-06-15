Kontrolden Çıkan Motosiklet, Araçla Çarpıştı

OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLET KAZASI

Karaman’da meydana gelen olayda, kontrolünü kaybeden bir motosiklet, seyir halindeki bir otomobile çarptı. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, ehliyeti olmayan motosiklet sürücüsüne büyük bir para cezası uygulandı.

KAÇINILMAZ KAZA VE GELİŞMELER

Kaza, Elmaşehir Mahallesi 2233. Sokak üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki E.S. tarafından kullanılan 70 ACN 237 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Motosiklet, yaklaşık 15 metre sürüklendikten sonra S.D. yönetimindeki 70 BA 971 plakalı otomobile çarptı. Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

CEZALAR VE SÜRECİN DEVAMLIĞI

Kaza yerine gelen sağlık ekibi, motosiklet sürücüsünün tedavi talebini reddetmesi üzerine olay yerinden ayrıldı. Ayrıca, yapılan kontrollerde ehliyetsiz olduğu belirlenen E.S.’ye, “ehliyetsiz araç kullanmaktan” 18 bin 667 lira para cezası yazıldı. Bu durum, dikkat çekici bir güvenlik ve yasallık meseleyi bir kez daha gündeme getirdi.