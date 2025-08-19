Haberler

Kontrolden çıkan otomobil takla attı

OTOMOBİL TAKLA ATTI, BEŞ KİŞİ YARALANDI

Nevşehir’de seyir halindeyken kontrolünü kaybeden otomobil takla attı ve içindeki 5 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Kayseri-Kırşehir karayolu üzerindeki Hacıbektaş İlicek Köyü yakınlarında gerçekleşti. Y.D.; kullandığı 06 DZJ 374 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini aniden kaybetti. Kontrolden çıkan araç, takla atarak orta refüje devrildi.

KAZA YERİNE ACİL YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kaza anını gören diğer sürücüler, kaza ile ilgili ihbarda bulununca olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralanan araç sürücüsü ve araçta bulunan 4 kişi, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

