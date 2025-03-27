Haberler

Kontrolden Çıkan Tır Duvara Asılı Kaldı

KONTROLDEN ÇIKAN TIR ASILI KALDI

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde kontrolden çıkan bir tırın ihata duvarında asılı kalması sonucu bir kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, kaza Erciş Adilcevaz kara yolu üzerindeki Cevizli Mahallesi yakınlarında gerçekleşti.

ARAÇ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Erciş’ten Adilcevaz yönüne giden 21 DP 540 plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti ve karşı şeride geçti. Neyse ki o sırada başka araçlar yolda yoktu, fakat tır ihata duvarında asılı kaldı.

TIR SÜRÜCÜSÜ YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Tır sürücüsü H.E., bulunduğu yerden yaralı olarak çıkarılarak Adilcevaz Onkoloji Hastanesine ulaştırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Avrupa’nın En İyi Atmosfere Sahip Stadyumları

Avrupa'nın en iyi stadyum atmosferleri arasında Galatasaray'ın RAMS Park'ı ve Beşiktaş'ın TÜPRAŞ Stadyumu'nun bulunduğu açıklandı.
Haberler

Hırsızlık Şüphelileri Nazilli’de Yakalandı

Nazilli'de, oto hırsızlığı yapan iki şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Araçların çalındıktan sonra Nazilli'ye döndüğü belirlendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.