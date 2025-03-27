Kontrolden Çıkan Tır Duvara Asılı Kaldı

KONTROLDEN ÇIKAN TIR ASILI KALDI

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde kontrolden çıkan bir tırın ihata duvarında asılı kalması sonucu bir kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, kaza Erciş Adilcevaz kara yolu üzerindeki Cevizli Mahallesi yakınlarında gerçekleşti.

ARAÇ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Erciş’ten Adilcevaz yönüne giden 21 DP 540 plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti ve karşı şeride geçti. Neyse ki o sırada başka araçlar yolda yoktu, fakat tır ihata duvarında asılı kaldı.

TIR SÜRÜCÜSÜ YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Tır sürücüsü H.E., bulunduğu yerden yaralı olarak çıkarılarak Adilcevaz Onkoloji Hastanesine ulaştırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.