Kontrolden Çıkan TIR Yolu Kapadı

YOĞUN YAĞIŞ SONRASI KAZA

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesindeki Sarıhamzalı Köyü yakınlarında meydana gelen olayda, yağışlı havanın etkisiyle bir TIR kontrolden çıkıyor. Şarampole inen TIR’ın kasası, yolu tamamen kaplayarak trafiğin durmasına neden oluyor.

TRAFİK EĞİTİMİNE MÜDAHELE

TIR’ın kasası yol boyunca kaplayınca, jandarma ekipleri gelene kadar trafik tamamen duruyor. Jandarma ekiplerinin kaza yerine intikal etmesinin ardından, kısa süre içinde TIR yolun ortasından kaldırılıyor ve yol yeniden trafiğe açılıyor.