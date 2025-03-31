Kontrolden Çıktı, 1 Ölü 3 Yaralı

KAZANIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, direğe çarparak kontrolden çıkan bir otomobil, bir kişinin hayatını kaybetmesine ve üç kişinin yaralanmasına yol açtı. Kaza, Vezirli Mahallesi Köprüsü yakınlarında gerçekleşti.

KAZA ANI VE YARDIM ÇAĞRISI

Otomobilin sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki direğe çarpan araç, takla attı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen yardım ekiplerine bildirerek destek istedi. İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi.

YARALILARIN DURUMU VE SORUŞTURMA

Kazada yaralanan Ahmet Serdar (21), Arda Kameri (17), Özcan Temelli (17) ve Devran Kameri (21), ilk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak durumu ağır olan Arda Kameri, hastanede tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılardan birinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili bir soruşturma başlatıldığı bildiriliyor.