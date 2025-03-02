Son Dakika Haberler

Kontrolü Kaybeden Araç Marketi Bastı

kontrolu-kaybeden-arac-marketi-basti

KAZA ANINDA PANİK YAŞANDI

İstanbul Küçükçekmece’de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir araç, cadde üzerindeki bir markete daldı. Kazanın ardından ölen ya da yaralanan kimse olamadı. Kaza anındaki olaylar ve markette bulunan müşterilerin yaşadığı panik, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, saat 16.50 sıralarında Küçükçekmece İstasyon Mahallesi Kömürcü Yolu Caddesi üzerinde gerçekleşti.

MARKETE DALAN ARAÇTAN HASAR MEYDANA GELDİ

Edinilen bilgilere göre, 34 TM 7846 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu caddede bulunan zincir markete daldı. Kazada, market ve araçta maddi hasar meydana gelirken, yaralanan ya da hayatını kaybeden kimse bulunmadı. Olayın duyulmasının ardından, polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Araç, marketten çıkarıldıktan sonra emniyet güçleri kadın sürücü hakkında işlem yapmaya başladı. Güvenlik kamerası, yaşanan kaza anı ve panik dolu anları saniye saniye kaydetti.

ÖNEMLİ

Son Dakika Haberler

Netanyahu Ateşkesin Uzatılmasını İstiyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin Hamas'la ateşkesin uzatılması önerisini kabul ettiklerini ve saldırılara yeniden başlayabileceklerini açıkladı. İnsani yardımları durdurma kararını "bedava yemek yok" diyerek savundu.
Son Dakika Haberler

Fenerbahçe’nin Yenilmezlik Serisi 18 Maça Çıktı

Fenerbahçe, son 18 maçında yenilmezken, Antalyaspor'u 3-0 yenerek 13 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Ekip, etkileyici bir performans sergiliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.