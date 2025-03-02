Kontrolü Kaybeden Araç Marketi Bastı

KAZA ANINDA PANİK YAŞANDI

İstanbul Küçükçekmece’de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir araç, cadde üzerindeki bir markete daldı. Kazanın ardından ölen ya da yaralanan kimse olamadı. Kaza anındaki olaylar ve markette bulunan müşterilerin yaşadığı panik, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, saat 16.50 sıralarında Küçükçekmece İstasyon Mahallesi Kömürcü Yolu Caddesi üzerinde gerçekleşti.

MARKETE DALAN ARAÇTAN HASAR MEYDANA GELDİ

Edinilen bilgilere göre, 34 TM 7846 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu caddede bulunan zincir markete daldı. Kazada, market ve araçta maddi hasar meydana gelirken, yaralanan ya da hayatını kaybeden kimse bulunmadı. Olayın duyulmasının ardından, polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Araç, marketten çıkarıldıktan sonra emniyet güçleri kadın sürücü hakkında işlem yapmaya başladı. Güvenlik kamerası, yaşanan kaza anı ve panik dolu anları saniye saniye kaydetti.