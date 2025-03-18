Kontrolünü Kaybeden Araç Dereye Uçtu

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Hatay’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobilin istinat duvarına çarpıp dereye uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Antakya ilçesinin Narlıca Mahallesi’nde meydana geldi.

ARAÇ DEREYE UÇTU

Trafikte ilerleyen otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç dereye yuvarlandı. Bu korkutucu anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

YARDIM GÖNDERİLDİ

Olayın ardından itfaiye ekipleri, araçta sıkışan iki kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.