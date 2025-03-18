Haberler

Kontrolünü Kaybeden Araç Dereye Uçtu

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Hatay’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobilin istinat duvarına çarpıp dereye uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Antakya ilçesinin Narlıca Mahallesi’nde meydana geldi.

ARAÇ DEREYE UÇTU

Trafikte ilerleyen otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç dereye yuvarlandı. Bu korkutucu anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

YARDIM GÖNDERİLDİ

Olayın ardından itfaiye ekipleri, araçta sıkışan iki kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Yasa Dışı Bahis Operasyonunda Gözaltılar Yapıldı

Yasa dışı bahis operasyonunda tutuklanan Erkan Kork, aylık 500 bin lira gelirini savunarak suçlamaları reddetti. Çalışanı Hülya Turan ise 600 bin lira gelir açıkladı. Meltem Beydilli de gözaltında.
Haberler

Diyarbakır’ın Sevilen İşadamı Hasan İdikurt Vefat Etti

Diyarbakır'da tanınan iş adamı Hacı Hasan İdikurt, geçirdiği akut kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Şehirde derin bir üzüntü yarattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.