Konukoğlu Ailesi Vergide Rekortmen Oldu

2024 VERGİ REKORTMENLERİ AÇIKLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 2024 yılı vergilendirme dönemi için yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi rekortmenlerini duyurdu. Açıklanan mükellefler arasında Gaziantep’ten Konukoğlu Ailesi’nin isimleri de yer alıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi web sitesinde yapılan açıklamada, listedeki mükellefler hakkında bilgi verildi.

KONUKOĞLU AİLESİ MÜKELLEFLERİ

Açıklamaya göre, Konukoğlu Ailesi’nden Abdulkadir, Zeki, Adil Sani, Hakan ve Fatih Konukoğlu kardeşler, Türkiye genelinde en fazla vergi beyannamesi veren ilk 100 mükellef arasında bulunuyor. SANKO Holding’in onursal başkanlarından Abdulkadir Konukoğlu 65’inci, Zeki Konukoğlu 87’nci, Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu 90’ıncı, Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Konukoğlu 91’inci, ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Konukoğlu ise 92’nci sırada listede yer alıyor.

GAZİANTEP’TEN BAŞARI

Gaziantep’ten çıkan bu başarı, şehrin ekonomik gücünü ve mükelleflerin vergi bilincini gözler önüne seriyor. Konukoğlu Ailesi’nin elde ettiği bu başarı, diğer girişimciler için de örnek teşkil ediyor. Bu listelerde yer almak, mükelleflerin vergi sorumluluklarını ve devlet katkısına olan bağlılıklarını gösteriyor.