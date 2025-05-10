Konuralp Antik Kenti’nin Kazısı Tamamlandı

PRUSIAS AD HYPUM ANTIK KENTİ’NDEN YENİ KEŞİFLER

Düzce’de yer alan ve “Batı Karadeniz’in Efes’i” olarak bilinen Prusias Ad Hypium Antik Kenti’nde yapılan arkeolojik çalışmalar, tarihi hazineyi günışığına çıkarıyor. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle Düzce Belediyesinin desteklediği çalışmalarda, Konuralp Müze Müdürlüğü Başkanlığınca gerçekleştirilen kazı faaliyetleri, milattan önce 3. yüzyıla uzanan antik kentteki 10 bin kişilik tiyatroda yaklaşık 6 yıl süren çalışmalarla tamamlandı. Kazılarda Medusa heykel başı, Büyük İskender’e ait heykel başı, Apollon heykeli, aslanlı mozaik ve M.Iulius Proklos’a ait portre büstü gibi değerli eserlerin yanı sıra, Bizans dönemine ait su depolama havuzları da gün yüzüne çıkarıldı. Kazıların tamamlanmasıyla bu yıl antik tiyatronun çevresindeki diğer eserlerin ortaya çıkarılmasına odaklanılacak. Son olarak yapılan kazılarda pişirilmiş topraktan altyapı sistemleri ve Bizans dönemine tarihlenen kilise kalıntıları bulundu. Dönemin önemli eserlerinin, tarihi anlamda yeni bilgiler sunması bekleniyor.

ÇALIŞMALAR İLERLİYOR

Antik kentteki kazı çalışmalarında yer alan sanat tarihçisi Raşit Aydın, AA muhabirine tiyatro bölümünde yaptıkları kazıların tam 6 yıl sürdüğünü ifade etti. Çevresindeki çalışmaların elverişsiz hava koşulları yüzünden ara verildiğini belirten Aydın, “Nisan ayı sonu itibarıyla yeniden başlamış durumdayız” dedi. Bölgenin tarihi eserler açısından zenginliğine değinen Aydın, “Konuralp bölgesinin altında gymnasium, stadyum, Roma hamamı ve büyük tapınak olmasını bekliyoruz. Bu yer altı hazinelerle dolu.” ifadelerini kullandı.

TIYATRO YAPISI VE ÖNEMİ

Aydın, antik kentteki tiyatronun önemi konusunda da değerlendirmelerde bulundu. “Tiyatro çok gösterişli ve önemli bir yapı; gün yüzünde olan en büyük yapımız bu tiyatro. Ancak burası arkeolojik açıdan zengin bir bölge” dedi. Geçen yılki kazılarda M.Iulius Proklos’un büstünü bulmanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren Aydın, “Burada bulunan küçük tiyatro biletleri, bu yapının o dönem nasıl bir işlevselliğe sahip olduğunu gösteren önemli bulgular” açıklamasını yaptı.

Aydın, dönemin önde gelen oymacılık, duvar ve taş işleme sanatçılarının burada görev aldığını aktararak, “Buradan elde ettiğimiz taş eserler, Yunan ve Roma mitolojisine ait. Heykel ve heykel başları oldukça önemli ve kalitelidir. Bu, burada çok değerli sanatçıların ve mimarların görev aldığını gösteriyor. Detaylı ve ince işçilik isteyen bu eserlerin yıllarca çalışılması gerekiyor” şeklinde konuştu.