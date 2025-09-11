Konuşanlar, 19 Eylül 2025’te başlıyor

YENİ SEZONA HAZIRLIK

Sunuculuğunu Hasan Can Kaya’nın üstlendiği “Konuşanlar”, yeni sezonuyla izleyicilere merhaba demeye hazırlanıyor. Program, yeni bölümlerinin yayınını dört gözle bekleyen izleyicilerle yeniden buluşmak için gün sayıyor. Bu sezonun bol kahkahalı geçmesi beklenirken, programın yeni kanalı ve yayın günüyle ilgili bilgiler büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Konuşanlar programının yayın tarihi ve detayları ise haberin devamında.

BÜYÜK HEYECANLA BAŞLIYOR

Sevilen komedi programı Konuşanlar, yeni sezonuyla 19 Eylül 2025 tarihinde izleyicilerle buluşacak. Uzun bir dönem ekranlardan uzak kalan program, yeni kanalında kaldığı yerden eğlenceli zamanlar sunmaya devam edecek. Hasan Can Kaya’nın sunumuyla, esprili sohbetler, samimi bir atmosfer ve farklı bir mizah anlayışıyla geniş bir hayran kitlesine hitap eden program, izleyicilerin dikkatini çekmeyi sürdürüyor. Yeni sezonda da gündeme dair eğlenceli yorumlar ve sıcak sohbetlerle ekran başındakileri kendine çekecek.

DİJİTAL PLATFORMA GEÇİŞ

Konuşanlar, yeni sezonda dijital platform Disney+’ta izleyicilere ulaşacak. Artık televizyon yerine internet üzerinden yayınlanacak olan program, böylece daha geniş ve genç bir izleyici kitlesine hedef alıyor. Hasan Can Kaya’nın sunduğu program, Disney+’ın geniş içerik yelpazesinde yer alarak, abonelerine eğlenceli sohbetlerle dolu bölümler sunacak. İzleyiciler, programın yeni bölümlerini istedikleri zaman ve mekanda takip edebilme imkanına sahip olacaklar.

Hasan Can Kaya, Türkiye’nin öne çıkan genç komedyenlerinden biri olarak tanınmakta. Mizah anlayışı ve samimi üslubu ile geniş bir hayran kitlesi oluşturmuş olan Kaya, stand-up gösterileri ve internet üzerinden yayımladığı içeriklerle dikkat çekiyor. Kendine has tarzıyla gündelik hayatın mizahi yönlerini sahneye taşıyan Kaya, izleyicilerle doğal bir bağ kurma yeteneğine sahip. Youtube’da büyük yankı uyandıran “Konuşanlar” programı sayesinde daha geniş kitlelere ulaşan Kaya, Türkiye’nin komedi sahnesinde önemli bir isim olarak gösteriliyor.

KANAL DEĞİŞİMİ VE HEDEFLER

Sevilen komedi programı Konuşanlar, geçtiğimiz dönemlerde sürpriz bir şekilde yayınlandığı kanalı değiştirmişti. Bu değişikliğin ardında, program yapım ekibinin daha geniş kitlelere ulaşma hedefi ile dijital yayıncılığa olan ilginin artması yatıyor. Yeni kanal seçimi, programın daha özgür ve esnek bir yayın ortamında yer almasını sağlarken, izleyicilere farklı platformlardan erişim imkanı sunuyor. Ayrıca dijital platformların sunduğu avantajlar sayesinde Konuşanlar, içeriklerini daha geniş ve genç izleyicilere ulaştırmayı amaçlıyor.