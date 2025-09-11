Konuşanlar 19 Eylül’de Disney+’ta!

YENİ SEZONUN YAYIN TARİHİ BELİ OLDU

Büyük bir ilgiyle izlenen talk show “Konuşanlar”, yeni sezonuyla Disney+’ta izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen yeni bölümlerin yayın tarihi ise açıklandı. Peki, “Konuşanlar” hangi platformda ve ne zaman yayınlanacak?

HAFTALIK YENİ BÖLÜMLER GELİYOR

Hasan Can Kaya’nın fenomen haline gelen talk show’u “Konuşanlar”ın Disney+’a geçişinin ardından, izleyicilerin en çok merak ettiği nokta yeni sezonun başlangıç tarihi olmuştu. Yapılan resmi açıklamaya göre, “Konuşanlar”ın ilk bölümü 19 Eylül’de Disney+’ta yayınlanacak. İkinci bölüm ise 3 Ekim Cuma günü seyirciyle buluşacak ve sonrasında yeni bölümler her hafta cuma günleri platformda yer alacak.

Anlaşmanın Maliyet Boyutu

Hasan Can Kaya’nın Disney+ ile yaptığı anlaşmanın mali boyutu da dikkat çekiyor. Kulislerde dolaşan iddialara göre, ünlü komedyenin bu iş birliğinden yaklaşık 325 bin dolar kazanacağı öne sürülüyor. Kaya’nın olası gelirlerine dair bu söylentiler, sosyal medyada hızlı bir şekilde büyük ilgi gördü.