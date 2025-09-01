Konuşanlar Disney+’a Geçti!

KONULAR HIZLANIYOR

Son dönemlerde izleyicilerin en çok merak ettiği konulardan biri, “Konuşanlar” programının hangi kanalda yayınlanacağı sorusu oldu. Hasan Can Kaya’nın sunumuyla Türkiye’nin en popüler talk-show programlarından biri olan “Konuşanlar”, yeni sezon öncesi gündemi yakından etkiliyor.

KANAL DEĞİŞİKLİĞİ

Proje, Exxen’den ayrıldıktan sonra yapılan görüşmeler sonrasında Disney+ ile anlaşma sağladı ve yeni yayın adresi olarak Disney+ olarak belirledi. “Konuşanlar” ilk kez Eylül 2025’te bu yeni platformda izleyicileriyle buluşacak. Programın yeni sezon çekimlerinin hız kazandığı belirtilirken, Hasan Can Kaya ve ekibinin hazırlayacağı sürprizler de büyük bir merak konusu.

Disney+’ın geniş izleyici ağı sayesinde “Konuşanlar”, artık Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, Amerika ve diğer bölgelerde de izlenebilecek. Bu durum, programın uluslararası alanda daha büyük bir popülerlik kazanmasına olanak tanıyor. “Konuşanlar”, Disney+ platformunda farklı dillerde altyazı seçeneğiyle yayınlanarak global bir kitleye ulaşma fırsatı sunuyor.