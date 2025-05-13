Konuşma Bozukluğu Olan Şarkıcı Popülerleşti

KONUŞMA BOZUKLUĞU OLAN ŞARKICI BAŞARILARINI PAYLAŞTI

Adana’da, konuşma bozukluğu olan Cemil Kırbiçer, müzik kariyerinde büyük bir başarı yakaladı. Doğuştan yarık damak hastalığı bulunan ve bu nedenle ameliyat ile damağına platin takılan 46 yaşındaki Kırbiçer, kendi yazdığı şarkıları arkadaşlarıyla paylaşarak müziğe olan tutkusunu sürdürdü. “Yağmur gibi”, “Kafayı yedim” ve “Canımı yakıyorsun” gibi eserleri milyonlarca dinleyiciye ulaştı. Kısa sürede sosyal medyada dikkat çeken Kırbiçer, karşılaştığı olumsuz yorumlara rağmen, yeni projeleri için hazırlıklarını sürdürdüğünü belirtti.

Cemil Kırbiçer, müzik kariyerinin hikayesini gazetecilere aktarırken, “Benim hikayem 14-15 yaşlarında başladı. O zamanlarda kendime besteler yapardım, hep şarkıcı olmak istedim. Kısmette bugünlerde varmış. Çocukluktan bu yana hayalimdi, 46 yaşında bu hayalimi gerçekleştirdim. 3 şarkım çıktı şu zamana kadar, daha da devam edecek hepsini sırayla yayınlayacağız. Sözleri ben yazıyorum” dedi.

Sosyal medyada kendisine yöneltilen yorumlara sağlam bir bakış açısıyla yaklaşan Kırbiçer, “Bana olumlu olumsuz yorum yapan herkesten Allah razı olsun, sevgilerimi yolluyorum bütün yorum atanlara. Tepkiler beni çok mutlu etti. Şarkılarımın bu kadar tutmasını ben de beklemiyordum, telefonlarım susmuyordu. Görenler tanıyor, şehir dışından yurt dışından beni arıyorlar. Beni gördüklerinde fotoğraf çekiyorlar, onların sevgisi beni mutlu ediyor” şeklinde ifade etti. Konuşma bozukluğunun müzikal kariyerine engel olmadığını belirten Kırbiçer, “Doğuştan konuşma bozukluğum var ve bu benim şarkı söylememe engel değil” diyerek sözlerini noktaladı.