Konut Aboneleri İçin Yeni Fatura Desteği Başlıyor

YENİ UYGULAMA BAŞLIYOR

Türkiye genelinde konut aboneleri için geçerli yeni bir uygulama hayata geçiyor. Artık tüm aboneler, hem elektrik hem de doğalgaz faturalarında hangi miktarda devlet desteği aldıklarını görebilecek. Uygulama, 1 Nisan’da başlayacak. Elektrik faturalarında bir düzenleme yapılması amacıyla EPDK, dağıtım şirketlerine gerekli yazıyı gönderdi. Doğalgaz konusunda ise BOTAŞ, çalışmalarını tamamladı ve bir takvim oluşturdu. 1 Nisan 2025 ve sonrasında kesilecek faturalarda, devlet desteği tutarı da yer alacak. Böylece fatura üzerinde, gerçek maliyetin yanı sıra destek tutarları da aynı anda görülebilecek. Faturanın en altında ise ödenecek toplam tutar belirtilecek.

SİTE ABONELERİ İÇİN GEÇERLİ

Bu uygulama yalnızca konut abonelerinin aylık faturaları için geçerli olacak. Ticarethane, sanayi ve elektrik üretimi yapan tüketicilere bu bilgilendirme sunulmayacak. Elektrik faturaları üzerinde, 1 Şubat itibarıyla devreye alınan yeni düzenlemede, aylık 417 kilovatsaatlik tüketimin altında olan konut aboneleri, devlet desteği alabiliyor. Elektrikte düşük kademedeki devlet desteği oranı yüzde 60, yüksek kademedeki ise yüzde 40 şeklinde uygulanıyor. Doğalgazda ise devlet desteği, faturaya yüzde 65 oranında yansıtılıyor.