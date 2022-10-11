Konut arsası 937 TL taksitle ödenecek

Arsada müstakil parsellerin fiyatları 192 bin 500 liradan, taksitleri 1604 liradan başlayacak. Hisseli parsellerin fiyatları ise 112 bin 500 lira, taksitleri de 937 lira olacak. Esnaf ve zanaatkarlara 60 ay vade ile 100 milyar liralık yeni bir kredi desteği verilecek. Ayrıca şehir dışında okuyan üniversitelilere yılda iki kez ulaşım yardımı sağlanacak.

Vatandaşlarımız hem konuta hem arsaya başvurabilir ancak kurada ikisi birden çıkarsa sadece birini tercih edebilir. Müşterek parsellerdeki hak sahipleri çoğunluğu sağlayıp TOKİ’ye başvurarak konut yapılması talebinde bulunabilecek. Bu parsellerde zemin artı 4 veya 5 katı geçemeyecek. Konutların finansmanında bankalarla işbirliğine gidilecek. Başvurular bugün (dün) itibariyle alınmaya başlandı. Planları onaylanan illerde ve ilçelerdeki hak sahibi vatandaşlarımız arsa tapularını aralık ayından itibaren alabilecek.

İKİ YIL İÇİNDE BİTECEK: Arsaların tapularının tamamının dağıtımı 2 yıl içinde bitecek. Müstakil parseller 192 bin 500 liradan başlayan fiyatlar, 1604 liradan başlayan taksitler, 10 yıla varan vadelerle TOKİ’nin faizsiz ödeme modeliyle satılacak. Hisseli parsellerin ödemesi 112 bin 500 liradan ve taksitleri 937 liradan başlayacak şekilde belirlendi. Sosyal konutlarımızın inşasına 25 Ekim’de Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli , Uşak, Yozgat ve Zonguldak’ta 5 bin konutun temelini atarak başlıyoruz. Proje kapsamında 50 bin iş yerinin ilk etabının inşasına 28 ilimizde 10 bin iş yerinin temelini atarak başlıyoruz.