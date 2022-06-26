Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ev almak isteyen milyonlarca kişiyi ilgilendiren gelişmenin ayrıntılarını açıkladı.

Birinci ve ikinci el konutlarda, kredi değerlerini yeniden belirlendi.

Buna göre, 2 milyon TL’nin altındaki konutlar için ise yüzde 90’a kadar, 2 ile 5 milyon TL arası konutlarda ise yüzde 70’e kadar kredi kullanılabilecek. Değeri 10 milyon TL üzeri olan konutlar için kredi imkanı olmayacak.

YÜZDE 90’I KREDİDEN

Sektör temsilcilerine göre bu düzenleme ile daha uygun fiyatlı konut projelerinin üretimi artacak. Daha önce lüks projelere öncelik veren inşaat firmaları, dar ve orta gelirli vatandaşı da kapsayan işlere girebilecek.

Özellikle 1 milyon liraya kadar olan konutta, rakamın yüzde 90’nın kredi ile temin edilmesi yani yüzde 10 peşinat ile satın alabilme imkanı sektördeki projelerin içeriğini de değiştirecek. Ayrıca, Türkiye genelindeki konut satışlarının yüzde 70’inin ikinci el olduğu ifade edilirken, söz konusu karar sayesinde konut fiyatlarında artışın kontrol altına alınması amaçlanıyor.

“UYGUN FİYATLI PROJELER ARTAR”

Yeni Şafak’ın haberine göre, sektör temsilcileri bu düzenlemenin aynı zamanda sosyal konut üretimini de artıracağını öngörüyor.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, “Kararın 1 milyona kadar olan kısmı çok önemli. Burada 2 amaç var; birincisi 10 milyon ve üstü kredi kullanan kişi zaten varlıklıdır ve devlet bu kişiye ‘Kredi kullanmana gerek yok’ diyor.

İkincisi de inşaatçılara, müteahhitlere lüks konut yerine, sosyal konuta yönelin diyor. Tabi ki büyük oranda yalıtım ve izolasyona da teşvikin kararda etkisi var” şeklinde konuştu.

Aşa, ayrıca buna bağlı olarak konut fiyatlarının düşebileceğini ve bu kararın insanları sosyal konuta yönlendirebileceğini belirtti.

“SEKTÖR OLUMLU KARŞILADI”

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Genel Başkanı ve TOBB Türkiye İnşaat Müteahhitleri Meclis Başkanı Tahir Tellioğlu “BDDK’nın konut kredilerine yönelik açıkladığı kararı olumlu buluyoruz. Orta ve alt gelirli kişilerin ev almasını sağlayacak bir düzenleme. Bu karar verilirken sektör yetkililerine danışılmasını da beklerdik” diye konuştu.

“SOSYAL KONUTU TEŞVİK EDECEK”

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, BBDK’nın konut kredilerinde son yaptığı düzenlemenin, daha uygun fiyatlı ve sosyal konut üretimini teşvik edeceğini dile getirdi.

Avdagiç ,”Yeni düzenleme inşaat firmalarını şüphesiz bu kategoride daha fazla arza yönlendirecektir. Ancak arsa maliyetlerini de unutmayalım. Uygun kredi imkanlarının yanısıra arsa üretimini de bu konuda gündemimizin ilk sırasına koymalıyız. Hep vurguladığımız gibi konutu etkileyen en önemli unsur arsa maliyeti.

İlçe belediyeleri konut arsası üretmeli. Belediyeler imar uygulamalarında daha hızlı ve etkin olmalı. Belediyelerin maliyet artırıcı yaklaşımları gündemden kaldırmaları lazım. Ticari imarı olan parseller ticaret/konuta dönüştürülmeli. Kullanılmayan ticari alanlar konut olmalı” ifadesini kullandı.

“ERİŞİLEBİLİR FİYATLAR İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM”

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım şunları söyledi: “Atılan bu adımı, konut temininin finansmanını sağlamak adına önemsiyoruz. Kredi imkanlarının uygun ve cazip hale getirilmesi, sosyal konut üretiminin artması için yeterli değil ama önemli bir adımdır. Ucuz konut üretiminin en önemli özelliği erişilebilir fiyattır. Ucuz ve yüklenebilir kredi ise ikinci önemli adımdır.

Bu kapsamda öncelikle uygun maliyetli arsa ve düşük maliyetli üretimin devre girmesi gerekmektedir. Diğer taraftan BDDK’nın konut üretimine sağlayıcı bir diğer önemli katkı da üreticinin üretim maliyetini destekleyici adımlar olabilir. Konut üreticisinin finansal anlamda güçlendirecek kredilerin sağlanması bu adımların ilki olabilir.”

“SEKTÖRE OLUMLU YANSIYACAK”

Agra Dönüşüm Yönetim Kurulu Başkanı ve Kentsel Dönüşüm Uzmanı Mimar Nihat Şen kararın orta sınıfın konut alımına teşvik edeceğini söyledi.

Kredi faiz oranlarının da düşmesinin önemine dikkat çeken Şen, “Sektör için sürece olumlu yansıyacaktır. 10 milyonun üstündeki evleri alacak kişi zaten zengindir kredisiz de alabilir. Orta sınıfın konut alabileceği bir sistem düşünülüyor ve olumlu karşılıyoruz” diye konuştu.