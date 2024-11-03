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Konut Kredisi Faiz Oranları Güncellendi!

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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI’NIN FAİZ KARARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), birkaç gün önce politika faizini sabit bırakma kararı aldığını duyurduktan sonra, bankalar konut kredisi faiz oranlarını güncellemeye başladı. Bu bağlamda, konut kredi faiz oranları ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar faiz sunuyor? bu soruların yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

Ev sahibi olmak isteyen bireyler, bankaların sunduğu konut kredi koşullarını dikkatle takip ediyor. Her bankanın sunduğu 120 ay vadeli 2 milyon TL’lik konut kredisi geri ödeme hesaplaması şu şekildedir; AKBANK, GARANTİ, BVVA, ZİRAAT BANKASI, ING BANK, DENİZBANK, VAKIFBANK, HALK BANK. Konut kredisi ile ev sahibi olmak isteyenler, daha düşük tutarların geri ödeme hesaplamalarını bankaların resmi web siteleri üzerinden kolayca görebiliyor.

KREDİ HESAPLAMA SİMÜLATÖRLERİ VE KARŞILAŞTIRMA ÖNERİLERİ

Birçok banka, internet sitelerinde kredi hesaplama simülatörleri sağlıyor. Bu simülatörler sayesinde bireyler, farklı senaryolar üzerinde değerlendirmeler yapabiliyor. Önemli bir not olarak, kredi çekmeden önce mutlaka farklı bankaların sunmuş olduğu teklifleri karşılaştırmak, tüm detayları gözden geçirmek ve kendiniz için en uygun seçeneği belirlemek gerekmektedir.

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