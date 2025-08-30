Konut Kredisi Faizi %2.69’a Düştü

KREDİ PİYASASINDA GEVŞEME BAŞLADI

2025’in ikinci çeyreği itibarıyla kredi piyasalarında bir gevşeme süreci başladı. Temmuz ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini indirmesiyle birlikte konut kredilerinde önemli bir değişim gözlemlendi. Kamu bankalarının başlattığı kampanyalar, özel bankaların da harekete geçmesine neden oldu. Bir kamu bankası konut kredisi faizini %2.69 seviyesine indirirken, bir başka kamu bankası da %2.79 faizle kredi kampanyası düzenledi. Özel bankalarda ise faiz oranları %3.00 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Ancak rekabetin artmasıyla birlikte bu oranlar yeniden güncelleniyor.

FAİZ DÜŞÜŞÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ

Şu anda birçok özel banka faiz oranlarını %3.00 ve altına çekmiş durumda. Özel bankalarda 1 milyon TL kredi için %3.01, %2.99, %2.89 ve %2.77 gibi oranlarla kredi bulmak mümkün. Ancak faiz yarışı daha da kızışır mı? Eylül ayı sonrasında %2.50 seviyeleri görülür mü? Kredi faizlerindeki hızlı düşüş konut fiyatlarına nasıl etki eder? Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, konuyla ilgili şu şekilde açıklama yaptı: “Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu toplantı kararları gayrimenkul alanında kredileri aşağı yönlü etkiledi. Konut kredisi hacminin 600 milyar TL’nin üzerine çıkması, konut kredisine ne kadar ihtiyaç olduğunu gösteriyor.”

FAİZ SEVİYELERİ VE KREDİ KISITLAMALARI

Kredi kısıtlamalarına rağmen insanların çekebileceği oranlarda kredi kullanmaya devam ettiğini belirten Özelmacıklı, 11 Eylül tarihinde açıklanacak faiz kararında düşüş eğiliminin devam etmesini beklediklerini söyledi. %2.50 seviyelerinin ilk etapta zor gözükse de yıl sonunda bu oranların görülebileceğini değerlendiriyor. Özelmacıklı, konut kredilerine getirilen sınırlamaları vurgulayarak, “Kredi miktarlarının mutlaka revize edilmesine ihtiyaç var. Ticari kredilerde gayrimenkul alımı nedeniyle önemli avantajlar var.” açıklamasında bulundu. Kur korumalı mevduatın kapatılmasının da gayrimenkule yönelimi artıracağı öngörülüyor.

KONUT FİYATLARINDA BEKLENTİLER

Konut fiyatlarının yıl sonuna kadar %20 civarında artış göstereceğini ifade eden Özelmacıklı, şu anda tüketicilerin yüksek faizle kredi çekse bile tekrar yapılandırma imkanının var olduğunu belirtti. Faizlerin %2.00 seviyelerinin altına düşmesi durumunda, yapılandırma açısından avantajların oluşabileceği değerlendiriliyor.