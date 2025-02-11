Konut Kredisi Faizleri Durgunlaştı: TCMB Etkisi

KREDİ FAİZLERİNDEKİ GERİLEMEDE YAVAŞLAMA

Konut sahibi olma hayali kuranların merakla izlediği kredi faizlerindeki düşüş duraksadı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, faiz indirimlerine dair “otopilotta değiliz” ifadesini kullanarak, kredilerdeki canlılığın azalmasına neden oldu. TCMB’nin sıkı para politikası mesajı, kısa vadede konut kredi faizlerinde indirim beklentilerini kısıtlıyor.

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI VE KARLAR

TCMB’nin ocak ayında gerçekleştirdiği faiz indiriminin ardından, bir kamu katılım bankası konut kredisi faiz/kâr payı oranını yüzde 2,74’e çekti. Şu an için konut kredisindeki en düşük oran bu seviyede kalıyor. Diğer bankalarda ise faiz oranları 2,85 ile 3,5 arasında dalgalanıyor. 120 ay vade ile yüzde 2,74 faiz oranı üzerinden alınan 1 milyon liralık kredinin aylık geri ödemesi 28 bin 512 lira olarak hesaplanıyor. Toplam geri ödeme rakamı ise 3 milyon 422 bin 705 lira şeklinde ortaya çıkıyor.