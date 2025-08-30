Konut Kredisi Faizleri Düşmeye Devam Ediyor

KREDİ PİYASASINDA GEVŞEME BAŞLADI

2025’in ikinci çeyreği itibarıyla kredi piyasasında gevşeme süreci başladı. Temmuz ayında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın politika faizini düşürmesiyle konut kredilerinde önemli bir yön değişikliği meydana geldi. Kamu bankalarının öncülüğünde başlayan kampanyalar, özel bankaların da harekete geçmesini sağladı. Bir kamu bankası konut kredisi faizini %2.69 seviyesine çekerken, bir diğer kamu bankası da %2.79 faizle kredi kampanyası başlattı. Özel bankalarda ise faiz oranları %3.00 seviyesinin üzerinde devam ederken, rekabetin artmasıyla bu oranlar yeniden güncellendi.

FAİZ DÜŞÜŞÜ ÖZEL BANKALARA YAYILDI

Pek çok özel bankanın faiz oranları şu anda %3.00 seviyeleri ve altında seyrediyor. Özellikle 1 milyon TL kredi için %3.01, %2.99, %2.89 ve %2.77 oranlarında kredi bulmak mümkün. Faiz yarışı daha da kızışacak mı? Eylül sonrasında %2.50 seviyeleri görülür mü? Kredi faizlerinde yaşanan hızlı düşüşler konut fiyatlarını nasıl etkileyecek? Konuyla ilgili açıklamada bulunan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu toplantı kararları gayrimenkul tarafında kredileri aşağı yönlü etkiledi. Konut kredisi hacminin 600 milyar TL’nin üzerine çıkması bu noktada konut kredisine ne kadar ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor” şeklinde konuştu.

KREDİ FAİZLERİ NE ZAMAN %2.50’YE İNECEK?

Kredi kısıtlamalarına rağmen insanlar kullanılabilir oranlarda kredi çekmeye devam ediyor. 11 Eylül’de açıklanacak faiz kararında düşüş eğiliminin sürmesini beklediklerini belirten Özelmacıklı, “Faiz oranlarında %2.50 seviyeleri başlangıçta zor gözüküyor. Yıl sonunda %2.50 oranlarını görebileceğimizi değerlendiriyoruz. Bizim en önemli sorunlarımızdan biri konut kredilerine getirilen sınırlamalardır. Kredi miktarlarının mutlaka revize edilmesine ihtiyaç var. Ticari kredilerde gayrimenkul alımı nedeniyle önemli avantajlar mevcut. Faiz oranları aylık %3.5 seviyelerinde olsa da kredi kısıtlamalarına tabi olmaması, iş yerleri açısından avantaj sağlıyor” dedi.

KONUT FİYATLARINDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Konut fiyatlarında yıl sonuna kadar %20 civarında bir artış olabileceği öngörülüyor. Tüketicilerin krediyi yüksek faizle çekmiş olsalar da yapılandırma imkanının dikkate alınması gerektiği vurgulandı. Özelmacıklı, “Faizler %2.00 seviyelerinin altına düştüğünde, yapılandırma açısından avantajlar sağlıyor” ifadelerini kullandı.