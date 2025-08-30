Konut Kredisi Faizleri Düşüyor: %2.69!

KREDİ PİYASASINDA GEVŞEME BAŞLADI

2025’in ikinci çeyreği itibarıyla kredi piyasası için bir gevşeme süreci başladı. Temmuz ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini düşürmesiyle konut kredileri açısından önemli bir yön değişimi görüldü. Kamu bankalarının başlattığı kampanyalar, özel bankaların da hareketlenmesine yol açtı. Bir kamu bankası, konut kredisi faizini %2.69 seviyesine çekti. Diğer bir kamu bankası %2.79 seviyesinde kredi kampanyası sunmaya başladı. Özel bankalarda ise faiz oranları %3.00’nin üzerinde seyretti, ancak rekabet ile bu oranlar yeniden güncellendi.

FAİZ DÜŞÜŞÜ GENELİ KAPSIYOR

Şu anda birçok özel banka faiz oranlarını %3.00 sınırına ve altına indirdi. Özel bankalarda 1 milyon TL kredi kullanacaklar için %3.01, %2.99, %2.89 ve %2.77 oranlarında kredi seçenekleri mevcut. Peki, bankalar arasındaki faiz yarışı daha da şiddetlenir mi? Eylül ayından sonra %2.50 seviyelerini görebilir miyiz? Kredi faizlerindeki hızlı düşüşlerin konut fiyatlarına etkisi ne olacak? Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, konuyla ilgili görüşlerini şöyle açıkladı: “Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu toplantı kararları, gayrimenkul sektöründe kredileri aşağı yönlü etkiledi. Konut kredisi hacminin 600 milyar TL’nin üzerini çıkması, konut kredisine ne kadar ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.”

%2.50 FAİZ SEVİYESİNİ NE ZAMAN GÖRÜRÜZ?

Kredi kısıtlamalarına rağmen insanlar, kullanabilecekleri oranlardan kredi almaya devam ediyor. 11 Eylül’de açıklanacak faiz kararında düşüş eğiliminin sürmesini bekliyoruz. Faiz oranlarının %2.50 seviyelerine ulaşması başlangıçta zor görünmektedir. Ancak yıl sonuna kadar %2.50 oranlarını görebileceğimizi değerlendiriyoruz. Önemli sorunlardan biri konut kredilerine getirilen sınırlamalardır. Kredi miktarlarının mutlaka gözden geçirilmesi gerekiyor. Şu anda ticari kredilerde gayrimenkul alımında önemli avantajlar mevcut. Aylık %3.5 seviyelerinde olan faiz oranlarına sahip olsalar bile, kredi kısıtlamalarına takılmadıkları için iş yeri sahipleri için avantaj sağlıyor. Kur korumalı mevduat hesaplarının kapatılması, önümüzdeki dönemde gayrimenkul alımını artıracak bir etken oluyor. Son dönemlerde yönelim altına kaymıştı ama gayrimenkul sektöründe tekrar bir hareketlenme gerçekleşecektir.

KONUT FİYATLARI ARTACAK MI?

Konut fiyatları konusunda yıl sonuna kadar yaklaşık %20 civarında bir artış bekleniyor. Şu anki tüketiciler yüksek faizle kredi kullansa da, yapılandırma imkanı göz ardı edilmemelidir. Faizlerin %2.00 seviyelerinin altına düşmesi durumunda, yapılandırma açısından daha fazla avantaj sunacağı unutulmamalıdır.