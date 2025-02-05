Konut Kredisi Faizleri Düşüyor, Taksitler Azalıyor

FAİZ ORANLARINDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Ev satın alma planında olan birçok kişi, konut kredisi faizlerinin düşmesini umuyordu. Uzun bir süre yüksek seyreden faiz oranlarında bir düşüş eğilimi başladı. Konut kredilerindeki mevcut faizler yüzde 2.85-2.79 seviyelerine gerilerken, bankalar da yeniden revizeler yaptı. Kredi faizlerinde küçük çaplı indirimler gözlemlendi. Merkez Bankası’nın aralık ayı sonrası ocak ayında politika faizini 250 baz puan azaltmasıyla birlikte, faizler yüzde 45 seviyelerine çekildi. Faiz indirimlerinin başlamasıyla birlikte bankalarda kredi ve mevduat faiz oranlarındaki seyir büyük bir merakla takip ediliyor.

KREDİ FAİZLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Ocak ayındaki faiz kararı sonrası yüzde 50 civarında seyreden mevduat faizlerinde bir gerileme görülürken, kredi faizlerinde de benzer bir rahatlama bekleniyordu. Ancak bankalarda mevcut kredi faiz oranları hala sıkı bir şekilde devam ediyor. Bankalarda konut kredisi faiz oranları bir dönem yüzde 3.05 seviyelerinde iken, güncel verilere bakıldığında bazı bankalarda faizlerin yüzde 2.74 bandına kadar düştüğü görülüyor. Peki, bu son oranlara göre konut kredilerinde aylık taksit ödemeleri ne kadar düştü? Örneğin, 1 milyon TL kredi çeken bir kişinin geri ödemesi ne kadar tutabiliyor?

KREDİ ÖDEMELERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Konut kredilerinde faizlerin düşmesi finansmanın kolaylaşması sonucu talebi artıracak en önemli faktörlerden biri. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, konuyla ilgili olarak “Son dönemde kredi faiz oranlarında yavaş da olsa düşme başladı. Bunu Merkez Bankası’nın faiz indirimleri sonrasında piyasalara olan etkisi olarak değerlendiriyoruz” ifadesini kullandı. Şu anda özel bankalarda bireysel krediler 120 ay vadeli hayat sigortalı paketlerde yüzde 2.85 seviyelerinde. Devlet bankalarında ise bu oran biraz daha düşük ve pratikte yüzde 2.74 seviyelerine kadar krediler verilmeye başlandı.

AYLİK TAKSİTLERİN DÜŞMESİ

Ortalama yüzde 2.74 faiz oranında 1 milyon TL tutarında 120 ay vadeli kredi çekilirse, aylık taksit tutarının 28 bin 512 TL seviyesinde olacağı öngörülüyor. Bu, önceki yüzde 3.05 seviyesine göre maliyet anlamında 2 bin 840 TL’lik bir avantaj sağlıyor. Son 1.5 yıllık dönemde konut fiyat artışları sınırlı kalırken, yüksek gözüken konut kredisi faiz oranları düştüğünde aynı fiyat aralığında ev bulmanın zor olabileceği belirtiliyor.

GELECEK FAİZ DAVRANIŞLARI

Kredi faizlerinde Merkez Bankası’nın kararları doğrultusunda bir düşüş eğilimi bulunmaktadır. Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Aylık yüzde 2.50 gibi oranları yılın 4’üncü ve 5’inci aylarında görebiliriz. Yıl sonunda da yüzde 2 seviyelerine yaklaşabiliriz” şeklinde öngörülerde bulundu. Yüksek faiz ile satın alınacak konutların avantajlı olabileceği ifade ediliyor. Maliyet artışının yeni inşaatlarda fiyatları yukarı çekeceği, ikinci el gayrimenkullerde ise stokların azaldığı vurgulandı.

KONUT ALIMI İÇİN TAVSİYELER

Tüketicilere verilen tavsiyeler arasında, eğer düşük metrekarelerde bile olsa, belirli bir finansman sağlandıktan sonra konut satın almaya başlamak yer alıyor. Türkiye’de konut kredisinin yeniden yapılandırılmasının önemli avantajlar getirdiği belirtiliyor. Faiz oranlarının düşmesi durumunda, kredi yeniden yapılandırılarak daha uygun geri ödemeler yapılabileceği ifade ediliyor. Krediyle ilk evini alacaklara ise kredi limitlerinin mümkün olduğunca verilmesi hedefleniyor. İkinci evi almak isteyenler için kredi imkanlarının kısıtlandığı gözlemleniyor.

Sonuç olarak, ev sahibi olmayan vatandaşların bu süreçte alternatif olarak uygun metrekarelerde gayrimenkul yatırımı yapmalarının faydalı olacağı değerlendirilmekte.