Konut Kredisi Faizleri ve Taksitler Hakkında Bilgi

KONUT KREDİLERİNDE KAMPANYA DÖNEMİ

Son dönemlerde konut kredilerine yönelik kampanya hareketliliği kamu bankalarının öncülüğünde başlamıştı. Özel bankalar da faiz oranlarında güncellemeler yapmış durumda. Şu an bankalarda konut kredisi faizleri yüzde 3 seviyesinin altında yer alıyor. Peki, 1 milyon lira kredi almak isteyen vatandaşlar ortalama olarak ne kadar taksit ödüyor? Konut kredilerindeki belirgin fiyat düşüşünü ne zaman göreceğiz? Uzman isim tarih vererek beklentilerini sıraladı. Milliyet’teki habere göre, bankalarda ilk kez ev almak isteyenlere cazip kredi fırsatları sunulmaya başladı. Önceki dönemde yaşanan parasal sıkılaştırma nedeniyle kredi faizleri yükselmişti ve bu durum, konut piyasasını en çok etkileyen faktörlerden biri olmuştur.

KAMU BANKALARINDAN FAİZ DÜŞÜŞLERİ

Geçtiğimiz aylarda bir kamu bankası, konut kredisi faizini 60 aya kadar yüzde 2.89, 120 aya kadar olan vadede ise yüzde 2.79 seviyesine kadar düşürmüştü. Bu gelişmenin ardından bazı özel bankalarda da faizlerde düşüş süreci başlamıştı.

Mevcut durumda bankalarda konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? 1 milyon liralık bir konut kredisinin aylık taksitleri ne kadar? Kredi faizlerinde ilerleyen dönemlerde daha fazla düşüş bekleniyor mu? Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, milliyet.com.tr’ye verdiği değerlendirmede şu ifadeleri dile getirdi: “Bazı özel bankalarda faiz oranları yüzde 2.84 seviyelerine kadar düştü. Bu noktada artık yüzde 3 seviyesinin altına düşüşleri görüyoruz.”

Bu durumda, yüzde 2.84 faiz oranıyla 1 milyon lira kredi talep edildiğinde, aylık taksitlerin 29 bin 421 TL civarında olduğu belirtilebilir. Ancak bu oranlar, tüketiciler açısından hala yüksek bir geri ödeme noktası olarak değerlendiriliyor.

FAİZLERDE BELİRGİN DÜŞÜŞ İÇİN BEKLENTİLER

Uzmanlar, genel anlamda faiz oranlarının 2025’in ikinci yarısından itibaren en azından yüzde 2.20 seviyelerine inebileceğini öngörüyor. Ayrıca, “2025’in sonunda da yüzde 2 seviyelerinin altına inebileceğini görebiliriz.” şeklinde değerlendirmelerde bulunuyorlar. Özelmacıklı, “Genel anlamda gözlemlenen durum, vatandaşın konut alım talebinin her durumda devam ettiği yönündedir.” ifadesini kullanıyor. “Eğer kredi faizleri yüzde 1.9 seviyelerine kadar gerilebilirse, bu oran tüketiciler için daha makul bir seviyede değerlendirilebilir.” diyor.