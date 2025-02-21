Konut Kredisi Faizlerinde Düşüş Beklentisi!

FAİZ İNDİRMESİ VE KONUT KREDİLERİ

Merkez Bankası’nın faiz indirim sürecine başlaması, konut kredilerini gündeme getiriyor. Ev sahibi olmak isteyen birçok vatandaş, faizlerin ne zaman düşeceğini sorguluyor. Bankacılık kaynaklarından edinilen bilgiler, konut kredisi faizlerinin ne zaman gerileyebileceği hakkında önemli ipuçları sunuyor.

MEVCUT FAİZ ORANLARI

Güncel konut kredisi faiz oranları %2,79 seviyesinde bulunuyor ve bu rakamın kısa vadede düşmesi zor görünüyor. Bankacılık kaynakları, faizlerin %2,5 seviyesinin altına inmesi için enflasyonun ciddi biçimde gerilemesi gerektiğini belirtiyor.

2026 TAHMİNLERİ VE EKONOMİK İSTİKRAR

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon hedefleri tutarsa, 2026’nın ikinci yarısında konut kredisi faizlerinin %1’in altına inmesi mümkün olabiliyor. Özel ve kamu bankalarının belirli müşteri gruplarına yönelik düşük faizli konut kredisi kampanyaları düzenlemesi de bekleniyor. Ancak genel faiz oranlarının düşebilmesi için ekonomik istikrarın sağlanması şart. 2025’in ikinci yarısında faiz oranlarında daha belirgin bir düşüşün görülmesi bekleniyor.

KONUT SEKTÖRÜ İÇİN YENİ DÜZENLEMELER

Bankacılık sektöründeki uzmanlar, faiz indirim sürecinin konut sektörü üzerindeki etkilerini takip ederken, ev sahibi olmayı hedefleyen vatandaşlar da faizlerdeki değişimleri yakından izliyor. Önümüzdeki süreçte yapılacak yeni düzenlemeler ve ekonomik gelişmeler, konut kredisi faiz oranlarını doğrudan etkileyebilir.