Konut Kredisi Faizlerindeki Düşüş Sevindiriyor

KONUT KREDİSİ FAİZLERİNDEKİ DÜŞÜŞ

Yeni yıl ile birlikte konut kredisi faizlerinde olumlu gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz aylar boyunca %3.05 olan oranlar, artık %2.74 seviyelerine geriledi. Bu düşüş, aylık taksitlerde büyük bir rahatlama sağlıyor. Örneğin, 1 milyon TL kredi çektiğinizde tablo şu şekilde değişiyor: Daha eski faizle aylık ödeme 31.352 TL iken, yeni durumla bu rakam 28.512 TL’ye düşüyor. Bu, her ay cebinizde 2.840 TL kalmanıza ve toplamda 340.766 TL’lik bir kâra ulaşmanıza neden oluyor. 120 ay vadeli bir hesaplama, ev hayalini daha ulaşılır hale getiriyor.

Piyasalar, 6 Mart’ta gerçekleşecek olan Merkez Bankası toplantısına odaklanmış durumda. Uzmanlar, bu toplantıda 250 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyor. Bu durum, konut kredisi faizlerini daha da düşürebilir mi? Heyecan yüksek! Bankalar, %2.74 oranıyla yetinmeyip daha cazip alternatifler sunma yarışına girmiş durumda. Gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Milliyet’e yaptığı açıklamada, “Bankalar önümüzdeki süreçte daha rekabetçi olacak. Mart sonrası mevduattan çıkışlar artarsa, bu para gayrimenkule akabilir!” ifadelerini kullanıyor. Bu durum, ev fiyatlarında da bir hareketlenme yaratabilir.

Eski tabloda %3.05 faizle aylık ödeme 31.352 TL, toplam ödeme ise 3.762.260 TL olurken, yeni tabloda %2.74 faizle aylık ödeme 28.512 TL ve toplam ödeme 3.421.494 TL olarak karşımıza çıkıyor. Fark ortada: Hem aylık yük azalıyor hem de yüz binlerce lira cebinizde kalıyor! Bu indirim, “Şimdi mi ev alsam?” sorusunu akla getiriyor.

Özelmacıklı’dan ilginç bir tüyoda geliyor: “İkinci el konutlar şu an altın değerinde!” Türkiye’nin dört bir yanında uygun fiyatlı seçenekler mevcut ve bu evler kendini 14-15 yılda amorti ediyor. Ocak ayında satılan 112.173 konuttan %71’i ikinci el; bu da piyasanın bu konutları tercih ettiğini gösteriyor! Satılık fiyatları son bir yılda reel %7.2 düşerken, kiralar %45 artış göstermiş durumda. Bu durum, ikinci el konutları daha da cazip hale getiriyor. Ortalama metrekare fiyatları ise şu şekilde: Türkiye genelinde 31.000 TL, İstanbul’da 42.000 TL, Ankara’da 24.000 TL ve İzmir’de 36.000 TL. Fırsatlar şehir şehir sizleri bekliyor!