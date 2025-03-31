Konut ve Araç İlanında Yetki Zorunluluğu

YETKİSİZ İLAN DÖNEMİ SONA ERİYOR

Konut ve taşıt ilanları için yetki doğrulama süreci sona eriyor. Ticaret Bakanlığı, taşıt ilanları için geçen 2 aylık geçiş sürecini tamamladı. Konut ilanları için ise süre 7 Nisan’da dolacak.

YETKİ DOĞRULAMASI ZORUNLU HALE GELİYOR

Yeni dönemle birlikte ilanlarda yetki doğrulaması zorunlu hale geliyor. Taşıt ilanları, sadece ilana konu taşıtın sahibi, birinci ve ikinci derece kan hısımları ya da eşi ile taşıt sahibi tarafından yetkilendirilmiş belgeli işletmeler aracılığıyla verilebilecek. Taşıt sahipleri, oto galeri işletmelerini yetkilendirmek için e-Devlet üzerinden işlem yapacak. 1 Nisan itibarıyla ilan platformlarında yetki doğrulaması yapılmadan taşıt ilanı verilemeyecek. İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti için yetki belgesi bulunmayan oto galeri işletmeleri ilan girişi yapamayacak.

KONUT İLANLARINDA YETKİ UYGULAMASI BAŞLIYOR

Konut ilanları için yetki uygulaması 7 Nisan’dan itibaren uygulanmaya başlayacak. Mülk sahipleri emlak ilanları için e-Devlet üzerinden yetki verebilecek. Bu tarihten sonra yetki belgesi olmayan emlakçıların ilanları kaldırılacak. Ayrıca, birden fazla emlakçıya ilan yayınlama izni verilebilecek. Yapılan bu düzenleme, sosyal medya dahil elektrik ortamda yayımlanan tüm ilanları kapsıyor.