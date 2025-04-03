Konut Ve İşyeri Kira Artış Farkları

KONUT VE İŞYERİ KİRA ARTIRIMINDAKİ FARKLILIKLAR

Konut ve işyeri kira artış oranları, özellikle yasal düzenlemeler ve pratikteki farklılıklarla öne çıkıyor. Bu farklılıklar, sadece kiracıları etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda ev sahipleri ve iş yeri sahipleri için de önemli sonuçlar doğuruyor. Peki, konut kiralarında geçerli olan artış sınırı ile işyeri kiralarında uygulanan zam oranı neden bu kadar farklı? Konut ve işyeri kira artışının bu farklılıkları ne anlama geliyor? İşte detaylar…

KİRA ARTIRIM ORANLARINDA KANUNİ DÜZENLEMELER

Konut ve işyeri kira artış oranları, Türk Borçlar Kanunu ve güncel ekonomik düzenlemeler çerçevesinde farklı şekillerde belirleniyor. 2025 yılı itibariyle konut kiralarındaki artış sınırı yüzde 25 olarak belirlenmişken, işyeri kira artışları TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) oranına dayanmaktadır. Bu durum, her iki taraf için de kira sözleşmelerinin yenilenmesinde önemli farklılıklar oluşturuyor.

KİRACI VE SAHİPLER ARASINDAKİ HAKLAR

Konut kira artışına getirilen üst sınır, kiracıların korunmasını amaçlarken; işyeri kısmında ise serbest piyasa koşulları ve TÜFE oranı üzerinden yapılan artışlar, ticari mülk sahiplerinin taleplerine göre şekilleniyor. Bu iki farklı uygulama, taraflar arasında hak ve yükümlülükler açısından ciddi ayrımlar yaratarak farklı durumlar ortaya çıkarıyor.

KİRA ARTIRIM FARKLILIKLARININ TEMEL GEREKÇELERİ

Konut ve işyeri kira artış oranlarının farklı olmasının ana nedeni, barınma hakkıyla ticari faaliyetlerin hukuki ve ekonomik açıdan değişik değerlendirilmesidir. Barınma, en temel insan ihtiyacı olduğu için devletin, konut kiraları üzerinde daha fazla sosyal koruma sağlamaya yönelik uygulamaları vardır. Böylece, son zamanlarda uygulanan yüzde 25 zam sınırı, dar gelirli vatandaşların mağdur olmalarını önlemeyi hedefliyor.

TİCARİ FAALİYETLERDE SERBEST PİYASA KOŞULLARI

İşyeri kiralarında ise farklı bir durum söz konusu. İşyerleri, ekonomik faaliyetlerin merkezi konumundadır. Bu nedenledir ki, kira artışları TÜFE ortalamasına göre serbest bırakılmıştır. Devlet, bu alanda serbest piyasa koşullarının işlemesine izin verirken, işletmelerin maliyet yapısının, gelirlerinin ve pazarlık güçlerinin var olduğunu kabul ediyor.