Konut, Yatırımda Öncelik Kazandı

KONUT YATIRIMI FARKLI BİR DEĞER KAZANDIRIYOR

Gayrimenkul uzmanları, konutun arsanın yerini aldığını ve yatırım açısından öncelikli hale geldiğini bildiriyor. Provey Türkiye Direktörü Veysel Dayı, Bursa’da 2021 yılında gayrimenkul sektörüne giriş yaptıklarını ifade ederek, ilerleyen süreçte başarılı çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve sürekli büyüme kaydettiklerini belirtti. Dayı, iki yıl önce arazilerin oldukça hareketli olduğunu vurguladı ve şöyle devam etti: “100 işlem yapılıyorsa 70’i arazi ve arsa, yüzde 15-20’si konut satışı ve geri kalan kısmı kiralamaydı. Şimdi durum tamamen tersine dönmüş durumda. Konut, arsanın yerini aldı. Her 100 satıştan 70’i konut oldu ve yatırımda ilk sırayı aldı. Yüzde 15-20’si ise arazi oldu. Konuta olan talep sürekli artıyor ve bu talep fiyatları da yukarı taşıyacak.”

FAİZ DÜŞÜKLÜĞÜDEN KAYNAKLI HAREKETLİLİK BEKLENTİSİ

Dayı, faiz oranlarındaki düşüşün konut pazarındaki hareketliliği artıracağını da belirtti ve “Faizdeki para çıkınca konuta akacaktır diye düşünüyoruz. Türkiye’de ciddi bir para miktarı var ve bunun önemli bir bölümü mevduatta tutuluyor. Faizler düştüğünde ve para serbest kaldığında konut piyasası daha aktivite kazanacaktır.” şeklinde ifade etti. Dayı, 2000 yılından bu yana konut yatırımlarının sağladığı kazancın eş değerinde başka bir yatırım aracı bulunmadığını dile getirerek, “Bu sebeple en güvenli liman konuttur. Konuta yatırım yapan kimse kaybetmez. Şu anda, parası olanlar için konutta en iyi dönemdeyiz. Yatırım yapmayı düşünenler, fazla beklememeli.” dedi.

GENİŞLEME PLANI VE BÜYÜME STRATEJİSİ

Gayrimenkul sektöründe aranan, tercih edilen ve güvenilir bir firma olduklarını vurgulayan Dayı, yalnızca Bursa’da 33 bayilik teklifi aldıklarını kaydetti. Ayrıca Ankara, İstanbul, İzmir, Yalova, Eskişehir, Samsun, Bolu ve Antalya’dan da bayilik taleplerinin geldiğini aktararak, “Ülke genelinde büyümeyi planlıyoruz. Bu işi doğru ve güzel bir şekilde yürütüyoruz.” ifadesini kullandı.