Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev ve kira fiyatlarındaki artışa karşı yaptığı açıklama sonrası hükümet harekete geçti.

Konutta yeni model devreye giriyor. Kendi evini yapmak isteyen vatandaş hazine arazilerini uygun ödeme koşulu ile satın alabilecek.

Konut fiyatlarında ve kiralarda yaşanan fahiş artışlara karşı geliştirilen modelin ayrıntılarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum paylaştı.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Adana gibi birçok şehirde Hazine arazileri düşük maliyetli ve uzun vadeli vatandaşa satılacak.

Hazine arazisine ev formülü

Yeni modelde vatandaş tek parselde kendi evini yapacak ya da talep örgütlenmesi ile daha büyük parseller alabilecek. İsteyen müteahhitlerle anlaşacak. Evin projesini ve altyapıyı devlet üstlenecek.

Ankara’da Gölbaşı, İstanbul’da Tuzla, Çatalca ve Başakşehir için çalışmalar yoğunluk kazandı.

Arsa satışı için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Milli Emlak ve TOKİ iş birliği yapacak.