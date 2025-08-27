KONVAK 30. Yılında Ödüller Verildi

KONVAK’IN 30. YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

Konyalılar Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (KONVAK), kuruluşunun 30. yıl dönümünü büyük bir ödül töreni ile kutladı. Törende, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve Emekli İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili, AK Parti İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi Av. Bekir Şahiner gibi kendi alanında başarılı isimlere ödüller takdim edildi. Bu özel etkinlik, bürokrasiden sanata, spordan siyasete kadar birçok alanda başarılarıyla tanınan Konyalılar için düzenlendi ve yoğun ilgi gördü.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Siyaset kategorisinde ödül alan isimler arasında, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’nın yanı sıra, AK Parti İzmir İl Sekreteri Cüneyt Dayhan ve yine Av. Bekir Şahiner yer aldı. Şahiner, ödülünü Konyalılar Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Başkanı Mehmet Aydoğan’dan aldı. Ödül almakla ilgili duygularını ifade eden Şahiner, “Altın Başarı Ödülü, yalnızca şahsıma verilmiş bir ödül değildir; bu ödül, birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz, omuz omuza yürüdüğümüz, gönül gönüle hizmet ettiğimiz aziz milletimize aittir.” dedi.

SİYASETE GİRME NEDENLERİ

Şahiner, siyasete nasıl girdiğini de paylaşarak, “Siyaseti bana sevdiren şey; milletimin duasıdır, sevgisidir, samimiyetidir. Çünkü siyaset; makam için, koltuk için yapılmaz. Siyaset; milletin derdine derman olmak için, yarınlarımızı inşa etmek için yapılır.” ifadesini kullandı. Konyalı hemşehrilerinin siyaset alanında yaptığı katkılara dikkat çeken Şahiner, “Bizler de İzmir’de yaşayan Konyalı hemşehriler olarak, aynı birlik ve beraberlikten aldığımız güçle bu güzel şehre, İzmir’e de katkı sağlamalıyız.” diye ekledi.