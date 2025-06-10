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Konya Barosu’nun Yıldönümü Kutlandı

KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ PROGRAMI DÜZENLENDİ

Konya Barosu’nun 113. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle anlamlı bir program gerçekleştirildi. Konya Baro Başkanı Oktay Unkur, Konya Adliyesi önünde yapılan etkinlikte, Konya Barosu’nun hukukun üstünlüğüne olan bağlılığı ve mesleki onuruyla köklü bir kurum olduğunu ifade etti. Unkur, baronun kurumsal gücü ve temsil ettiği değerlerle adalet mücadelesinde öncü rolünü devam ettirdiğini vurguladı.

Oktay Unkur, “Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, savunma mesleğinin onuru ve cumhuriyetimizin kurucu değerleri, baromuzun geçmişten bugüne kararlılıkla sahiplendiği temel ilkelerdir” şeklinde konuştu. Bu ilkelere bağlılıklarını sürdürerek, köklü geçmişlerinin temsil yetkisiyle hukukun üstünlüğünü sağlama ve yargı bağımsızlığını koruma kararlılıklarını devam ettirdiklerini belirtti. Toplumsal sorumluluk anlayışlarıyla, farkındalık projeleri, eğitim faaliyetleri ve meslek içi dayanışma çalışmalarına da dikkat çekti. Unkur, bunların adalet sistemine katkı sunduğunu dile getirdi.

MESLEKTAŞLARLA BAYRAMLAŞMA

Etkinlik sona erdikten sonra baro üyeleri, bir araya gelerek meslektaşlarıyla bayramlaştı. Bu buluşma, mesleki dayanışmanın güçlenmesine ve toplumsal bağların devamına katkıda bulundu.

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