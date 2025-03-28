Konya Bayram Namazı Saati Ne Zaman?

KONYA BAYRAM NAMAZI SAATİ

Konya’da yaşayan vatandaşlar, Ramazan Bayramı’nın ilk günü kılınacak bayram namazının saatini öğrenmek istiyor. Bayram namazını kılmak için erken vakitte camiye ulaşmak isteyenler, “Konya bayram namazı saati kaçta?” sorusunun cevabını arıyor. İşte detaylar: Konya’da bayram namazı saati 07.08’dir.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı, iki rekattan oluşur ve şöyle kılınır:

1. Rekat: Niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır. Ardından Sübhaneke duası okunur. Yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak bir tekbir daha alınır ve eller yanlara salınır. Bir tekbir daha alınır ve eller göbek hizasında bağlanır. İmam “Euzü besmele” çeker ve açıktan “Fatiha suresi” ile birlikte “Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur’an-ı Kerim” okur. Cemaat bu sırada imamı dinler. Rüku ve secde yaparak 2. rekata geçirilir.

2. Rekat: İmam, gizlice “Besmele” çeker, açıktan “Fatiha suresi” ile birlikte “Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur’an-ı Kerim” okur. Cemaat sessizce imamı dinler. Ardından, tıpkı ilk rekattaki iftitah tekbiri gibi eller yeniden kulak hizasına kaldırılarak tekbir alınır ve eller yanlara bırakılır. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır. Son bir tekbir daha alındıktan sonra, eller son kez yanlara salınır. Dördüncü tekbir, eller kulak hizasına kaldırılmadan alınarak rükuya gidilir. Rüku ve secdenin ardından, oturulur ve “Tahiyyat, Salli-Barik duaları” okunur. Namaz, önce sağ tarafa sonra sola selam verilerek tamamlanır. Müezzinin rehberliğinde cemaat 3 defa tekbir getirir. Daha sonra imam hatip, bayram hutbesini okumaya başlar.