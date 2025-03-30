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Konya Beyşehir’de Lastiği Patlayan Araç Kaza Yaptı

LASTİĞİ PATLAYAN ARAÇ KAZA YAPTI

Konya’nın Beyşehir ilçesinde lastiği patlayan bir otomobilin direğe çarpması sonucu sürücü yaralandı. Kaza, Antalya Caddesi Bademli Mahallesi yol ayrımı civarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, M.Ö. yönetimindeki 42 CYM 14 plakalı otomobil, şehir merkezi yönüne giderken kontrolden çıktı. Araç, önce refüjün bordürlerine ve bir ağaca çarptı, ardından bir demir trafik direğine çarparak şerit üzerinde ters dönerek durabildi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE MÜDAHALE ETTİ

Kaza haberi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Ekipler, hurdaya dönen araçtan yaralı olarak çıkardıkları sürücüye olay yerinde İlk müdahaleyi yaptıktan sonra, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Sürücünün, seyir halindeyken lastiğinin patlaması nedeniyle kazanın meydana geldiği bildirildi. Kaza nedeniyle Beyşehir-Antalya kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak devam etti. Kazayla ilgili olarak tahkikat başlatıldı.

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