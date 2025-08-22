Konya Bilim Festivali Başladı, Etkinlikler Var

KONYA BİLİM FESTİVALİ BAŞLADI

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 10’uncusunu düzenlediği Konya Bilim Festivali, “Hayal Et, Geleceği Birlikte Yazalım, Bilimle Keşfet” temasıyla başladı. Konya Bilim Merkezi’nde gerçekleşen festival, bilimseverleri bir araya getiriyor. Etkinlikte, 200’ün üzerinde bilimsel etkinlik, atölye çalışmaları, bilim gösterileri ve simülatörler yer alıyor.

VALİ AKIN’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Konya Valisi İbrahim Akın, festivalin gençlere ilham vermesini, ailelere umut saçmasını ve bilim dünyasına yeni fikirler kazandırmasını temenni etti. Bilim festivallerinin gençlerin keşfetme heyecanını artırdığını belirten Akın, “Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ilan edilen ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ doğrultusunda ülkemizde bilimsel ve teknolojik ilerlemeler her geçen gün daha da güçlenerek yol almaktadır. Bu gelişmelerin toplumsal tabana yayılması noktasında özellikle gençlerimizi bilimle buluşturan bilim festivalleri, hem keşfetme heyecanını beslemekte hem de milli teknoloji ekosisteme katkı sunan bireylerin yetişmesine vesile olmaktadır.” diye konuştu.

BAŞKAN ALTAY’IN DEĞERLENDİRMELERİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da şehrin ilmin ve irfanın merkezi olduğunu vurguladı. Festivalde Türkiye’nin önemli markalarının bulunduğunu aktaran Altay, “TÜMOSAN, ASELSAN, TUSAŞ, BAYKAR ve TÜBİTAK gibi Türkiye’nin teknoloji hamlesinin bütün markaları sizlerle buluşmak için adeta birbirleriyle yarışıyor.” sözlerini kullandı.

DRON GÖSTERİSİ İLGİYLE İZLENDİ

Konuşmaların ardından, Konya Bilim Merkezi üzerinde 250 dron ile yapılan gösteri uçuşu festivale katılanlar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Zengin içeriklerle dolu festivalde, bilimsel farkındalığı artırmak ve özellikle çocuklar ile gençleri bilimle buluşturmak amaçlanıyor. Bilim festivali, 24 Ağustos’a kadar devam edecek.