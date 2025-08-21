Konya Bilim Festivali Başladı, Etkinlikler Var

KONYA BİLİM FESTİVALİ BAŞLADI

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 10’uncusunu düzenlediği Konya Bilim Festivali başladı. Festival, Konya Bilim Merkezi’nde “Hayal Et, Geleceği Birlikte Yazalım, Bilimle Keşfet” temasıyla gerçekleştiriliyor. 200’ün üzerinde bilimsel etkinlik, atölye çalışmaları, bilim gösterileri, yarışmalar ve simülatörlerin yer aldığı festival, bilim tutkunlarını bir araya getiriyor.

SOLUTÜRK GÖSTERİ UÇUŞU GERÇEKLEŞTİ

Bu kapsamda, Türk Hava Kuvvetleri’nin gösteri ekibi olan SOLOTÜRK, özel bir uçuş gerçekleştirdi. Konya Bilim Merkezi üzerinde yapılan bu gösteri uçuşu, vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. Festival, katılımcıların bilimsel farkındalık seviyelerini artırmayı ve özellikle çocuklar ile gençleri bilime yönlendirmeyi amaçlıyor.

Bilim festivali, 24 Ağustos’a kadar devam edecek. Zengin içeriklerle dolu olan bu etkinlik, ziyaretçilere her yaştan bilimsever ile buluşma fırsatı sunuyor ve bilimin eğlenceli yönlerini tanıtıyor.