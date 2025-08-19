Konya Bilim Festivali Bilimle Buluşuyor

Haberler

KONYA BİLİM FESTİVALİ HAZIRLIKLARI TAMAMLANMAK ÜZERE

Konya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 10’uncusunu düzenleyeceği Konya Bilim Festivali’ni 21-24 Ağustos tarihlerinde bilimseverlerle buluşturacak. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, Konya’ya kazandırılan ve TÜBİTAK destekli olan Konya Bilim Merkezi’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Milli Teknoloji Hamlesi”ne katkı sağlamak amacıyla yıl boyunca faaliyetlerine devam ettiğinin altını çizdi.

Bu yılki festivalin temasını “Hayal Et, Geleceği Birlikte Yazalım; Bilimle Keşfet” olarak belirlediklerini ifade eden Altay, etkinliklerin kapsamını anlattı: “200’ün üzerinde bilimsel etkinlik ve atölye çalışmaları, bilim gösterileri, yarışmalar ve simülatörlerin bulunduğu zengin içeriklerle dolu bir festival organizasyonu gerçekleştireceğiz. Konya ve çevresinden yoğun katılım olmasını beklediğimiz BilimFest ile bilimsel farkındalığı artırmayı, özellikle çocuklarımız ve gençlerimizi bilimle buluşturmayı hedefliyoruz. Bu vesileyle, Konyalı hemşehrilerimiz başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanından bilim tutkunlarını Konya’mıza, Konya Bilim Merkezi’mize bekliyoruz.”

Festivalde, iş dünyasının önemli temsilcileri ile birlikte TÜBİTAK, TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN ve BAYKAR gibi Türkiye’nin lider milli savunma sanayi ve bilim-teknoloji kuruluşlarının da yer alacağını belirten Altay, etkinliklerde milli savunma araçları ve insansız hava araçları gibi Milli Teknoloji Hamlesi ürünlerinin meraklılarıyla buluşacağını ifade etti.

Konya Bilim Merkezi’nin 100 bin metrekare alanında 21-22-23-24 Ağustos tarihlerinde 16.00-23.00 saatleri arasında yapılacak festivalin detayları için bilimfest.com adresinden bilgi alınabileceği belirtildi.

