Konya Bilim Festivali Kapılarını Açtı

BİLİMFEST 100 BİN METREKARE ALANDA ZİYARETÇİLERİ AĞIRLIYOR

BİLİMFEST, ‘Hayal Et, Geleceğe Birlikte Yazalım, Bilimle Keşfet’ temasıyla Konya Bilim Merkezi’nde 100 bin metrekarelik büyük bir alanda kapılarını ziyaretçilere açtı. Konya ve çevre illerden gelen bilim meraklıları, 10’uncu Konya Bilim Festivali’ne yoğun bir ilgi gösterdi. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen TÜBİTAK destekli bilim merkezi ‘BilimFest’te, Solo Türk ve 250 drone ile yapılan gösterimler dikkat çekti. Etkinlik kapsamında, Solo Türk ile yüzlerce drone Konya semalarında görsel bir şov sunarken, vatandaşlar cep telefonları ile anın keyfini çıkardı.

ETKİNLİKTE BİLİMSEL FARKINDALIK ARTIRILIYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi, çocuklara binlerce maket uçak ve balon dağıtırken, atölye çalışmalarında çeşitli bilim aktiviteleri düzenlendi. Festival, bilimsel farkındalığı artırmayı ve çocuklar ile gençleri bilimle buluşturmayı amaçlıyor. Etkinlikte TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, BAYKAR gibi milli savunma sanayi ve bilim-teknoloji kuruluşları yer alıyor. Ayrıca, Milli Savunma Araçları ve İnsansız Hava Araçları gibi Milli Teknoloji Hamlesi ürünleri de katılımcılara tanıtılıyor.

KATILIMCILARIN SAYISI GİDEREK ARTIYOR

Festivalin ilk iki gününde 120 bin kişinin ziyaret ettiğini belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konya Bilim Festivali’miz 24 Ağustos akşam saat 23.00’e kadar açık. Tüm gençlerimizi, çocuklarımızı, aileleriyle birlikte 10’uncu BilimFest’e, Konya’ya davet ediyorum” dedi. Altay, “Konya Bilim Merkezi Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk ve en büyük bilim merkezi. Konya Bilim Festivali bu kapsamda Bilim Merkezi’nin en önemli markalarından biri oldu. İki günde 120 binden fazla ziyaretçi bekliyoruz. Özellikle çocuklarımız için 200’e yakın atölye oluşturduk. Bu yıl ilk kez dijital bir deneyim merkezi kurduk ve Savunma Sanayimizin önemli şirketleri burada stant açıyor. Şehir dışından misafirlerimizi Konya Bilim Festivali’ne davet ediyoruz. Bu coşku bizim için çok kıymetli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

VALİ’DEN ÖVGÜLER

Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Bilim Merkezi’nin özgün mimarisine dikkat çekerek, “Konya Bilim Merkezimiz özgün mimarisi, çağdaş laboratuvarları ve etkileşimli öğrenme alanları ile ‘insana yapılan yatırım en kıymetli yatırımdır’ anlayışının yaşayan en canlı örneğidir” ifadelerini kullandı. BilimFest, 24 Ağustos Pazar gününe kadar 16.00 ile 23.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.