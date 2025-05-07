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Konya Büyükşehir Belediyespor, MKE Ankaragücü’nü 90-79 yendi

ANKARA MAÇINDA DENGELİ BİR YARIŞ

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final ikinci maçında MKE Ankaragücü Ikon Menkul’ü 90-79 yenerek seride durumu 1-1 yapan Konya Büyükşehir Belediyespor, önemli bir galibiyet elde etti. Karşılaşma, Konya’daki Selçuklu Belediyesi Spor Salonu’nda gerçekleşti. İlk çeyreği 27-20 önde tamamlayan ev sahibi takım, ilk yarıyı 50-48 geride kapadı.

KONYA’NIN ÜSTÜNLÜĞÜ

Üçüncü çeyreği 71-63’lük bir skorla önde bitiren Konya Büyükşehir Belediyespor, sonrasında 90-79’luk sonuçla maçı kazandı. Bu sonuç, serideki dengeleri değiştirdi ve takım, play-off’un bu aşamasında eşitliği sağladı. Oynanacak serinin üçüncü ve son maçı, Ankara’da yapılacak. Bu maçı kazanan takım, finalde Esenler Erokspor ile karşılaşacak.

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