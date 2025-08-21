Haberler

Konya’da 108 Kaçak Cep Telefonu Yakalandı

KONYADA POLİS OPERASYONU

Konya’da gerçekleştirilen bir polis operasyonunda 108 adet gümrük kaçağı cep telefonu yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yürüttüğü faaliyetlerle kaçakçılar belirledi.

EŞ ZAMANLI ARAMALAR YAPILDI

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan operasyonlar çerçevesinde, bir araç ve bir evde eş zamanlı aramalar gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 500 bin TL olan 108 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Operasyon ile ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Zeynep Yıldız, Çubuk’ta Ziyaretler Gerçekleştirdi

Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Çubuk'ta gerçekleştirdiği ziyaretlerde kadınların projelerdeki rolünü vurguladı ve gastronomi kursunda tarımsal üretimin ve kültürel değerlerin önemini belirtti.
Haberler

Edirne Lalapaşa Kaymakamı Yılmaz Ziyaret Etti

Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz, Sarıdanişment ve Süleymandanişment köylerini ziyaret ederek, vatandaşların taleplerini dinledi ve ihtiyaçlarının karşılanacağına söz verdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.