KONYA’da 110 Gözaltı, 47 Tutuklama

KONYA’DA NARKOTİK OPERASYONLARI

Konya’da son 14 gün içinde gerçekleştirilen 46 ayrı narkotik operasyonunda gözaltına alınan toplam 110 kişiden 47’si tutuklandı. Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu süreçte birçok operasyona imza attı. Yapılan operasyonda, 64 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Mahkemeye sevk edilen 23 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca uyuşturucu madde suçlarından aranan 46 kişi yakalanarak adalete teslim edildi. Bu toplam içinde 47 şüpheli tutuklanmış oldu. Şüphelilerin ikametleri, otomobilleri ve iş yerlerinde yapılan detaylı aramalarda; 7 bin 581 adet sentetik ecza hap, bin 262 adet captagon, 510 gram eroin, 391 gram sentetik kannabinoid, 90 gram kokain, 75 adet peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 61 gram metamfetamin, 41 gram bonzai hammaddesi, 14 gram esrar, 2 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi.