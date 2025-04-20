Konya’da 17 Yaşındaki Genç Yaralandı

OLAYIN GÜNDEMİ

Konya’da, gençler arasında yaşanan bir gerginlik sonucunda 17 yaşındaki bir genç silahla yaralandı. Kaçan şüphelinin yakalanması için polis tarafından araştırmalar yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Olay, akşam saat 18.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi’nde yer alan Ravza Parkı’nda gerçekleşti.

TARTIŞMA VE DEVAM EDEN OLAY

Alınan bilgilere göre, H.V. (17) ile F.Ü. (17) arasında henüz belirlenmemiş bir sebepten dolayı tartışma başladı. İkili arasındaki tartışma kavgaya dönüştüğünde, F.Ü. çalıştığı iş yerinden silahını alarak H.V.’yi bacağından vurdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yaralı genç, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak amacıyla polis ekipleri çalışma başlattı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.