Konya’da 2 yaşında çocuk öldü

OLAYIN GERÇEĞİ

Konya’nın Karatay ilçesinde, apartmanın 5’inci katından beton zemine düşen 2 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti. Olay, sabah saat 10.30 civarlarında, Köprübaşı Mahallesi’nde bulunan bir sitede gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, O.K.G. (2) adındaki çocuk, dairenin penceresinden düşerek ağır yaralandı. Olayın hemen ardından sağlık ve polis ekipleri adrese sevk edildi.

SAĞLIK MÜDAHALESİ

Ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırılan çocuk için sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Durumu oldukça ağır olan O.K.G., hastaneye ulaştıktan sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayata veda etti. Hastane önünde bekleyen çocuğun annesi ve akrabaları, ölüm haberini aldıktan sonra büyük bir üzüntü yaşadı. Annenin “oğlum öldü” feryatları, çevredeki herkesin yüreğini dağladı.

TAAHKİKAT BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak gerekli tahkikat süreçleri de başlatıldı. Çocuk ölümlerinin önlenmesi adına bu tür kazaların araştırılması, gereken bir konu olarak önem taşımaktadır.