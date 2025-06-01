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Konya’da 2 Yaşındaki Çocuk Düştü

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OLAYIN DETAYLARI

Konya’nın Karatay ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 2 yaşındaki O.K.G. isimli çocuk, apartmanın 5. katındaki dairenin penceresinden yere düştü. Betona düşen küçük çocuk ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi ve sağlık ile polis ekipleri olay yerine yönlendirildi.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri, minik O.K.G. için ilk müdahaleyi yaparak, ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne taşıdı. Yoğun bakıma alınan çocuğun doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

AİLENİN YARISI SARSILDI

Çocuğun ölüm haberi, annesi ve yakınlarına ulaştığında büyük bir yıkım yaşandı. Anne, “Oğlum öldü” diye feryat ederek hastane önünde sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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