Konya’da 2025 UCI Uluslar Kupası Başlıyor

2025 UCI ULUSLAR KUPASI BASIN TOPLANTISI

2025 UCI Uluslar Kupası için Konya’da bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Dünyanın önde gelen pist bisikleti organizasyonlarından biri olan bu etkinlik, Türkiye’nin ev sahipliğinde yarın Konya Veledromu’nda başlayacak. Organizasyon öncesi yapılan basın toplantısında Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, “Dünya Uluslar Kupası ve dünya şampiyonası ayarında bir organizasyon ev sahipliği yapıyoruz. Dünya organizasyonu yapmak 2-3-5 yıl hatta yol bisikletinde 7-8 yıl sonrasına planlama yapabiliyorsunuz. Konya Veledromu yapılalı 2 yıl oldu, 3. yılında da böyle bir organizasyon yapıyoruz” dedi.

SPORCU KAYIT SAYISI VE KATILIMCI ÜLKELER

Türkiye Bisiklet Federasyonu Projeler Koordinatörü Pınar Arpınar Avşar, “300 sporcu kayıt oldu ve 44 ülke katılıyor. 900 üzerinde kişi ve bunların 100’ü teknik personel olacak. Türkiye’de düzenlenen en büyük bisiklet organizasyonu. Özellikle Türk sporcuların da yer alacak olması önemli” şeklinde bilgi verdi. Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk de organizasyonun Konya’da yapılacak olmasından büyük mutluluk duyduğunu belirtti.