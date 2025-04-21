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Konya’da 3 ilde DEAŞ Operasyonu

TERÖR OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Konya merkezli olarak 3 ilde, terör örgütü DEAŞ’a karşı düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ içinde geçmişte Suriye’de silahlı eğitim alıp örgüte katıldığı öne sürülen 8 şüpheli hakkında soruşturma başlattı.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR YAPILDI

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya, Kayseri ve İzmir’de düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, belirtilen 8 şüpheliden 7’sini gözaltına aldı. Diğer şüphelinin yakalanması yönünde çalışmaların sürdüğü bildiriliyor.

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