Konya’da 3 ilde DEAŞ Operasyonu

TERÖR OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Konya merkezli olarak 3 ilde, terör örgütü DEAŞ’a karşı düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ içinde geçmişte Suriye’de silahlı eğitim alıp örgüte katıldığı öne sürülen 8 şüpheli hakkında soruşturma başlattı.
EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR YAPILDI
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya, Kayseri ve İzmir’de düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, belirtilen 8 şüpheliden 7’sini gözaltına aldı. Diğer şüphelinin yakalanması yönünde çalışmaların sürdüğü bildiriliyor.