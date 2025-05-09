Konya’da 34 Uyuşturucu Operasyonu: 37 Tutuklama

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI SÜRÜYOR

Konya’da Narkotik polisinin gerçekleştirdiği operasyonlarda çokça farklı uyuşturucu madde ve suç unsuru ele geçirildi. Toplamda 37 kişi tutuklandı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Nisan ile 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında il genelinde 34 ayrı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Bu operasyonlar sırasında 12 bin 683 adet uyuşturucu hap, 2.065,54 gram bonzai hammaddesi, 1.003,2 gram skunk, 1.001,33 gram metamfetamin, 783,33 gram sentetik kannabinoid, 26 adet sentetik kannabinoidle emdirilmiş peçete, 12,54 gram esrar, 5,79 gram kokain, 5,1 gram eroin, 6 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet fişek ve 60 bin 402 TL suçtan elde edilen para elde edildi.

ŞÜPHELİLER ÜZERİNDEKİ İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti suçlamalarıyla toplam 61 şüpheli şahsa yasal işlem gerçekleştirildi. Bu kişilerden 26’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi, 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, 3 şüphelinin işlemleri devam ediyor. Çeşitli uyuşturucu maddelerle ilgili suçlardan dolayı aranan toplam 20 kişi de yakalandı. Bu yakalananlardan 11’i tutuklanarak, toplamda 37 kişi cezaevine teslim edildi.

EMNİYETTEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Konya Emniyetinden yapılan açıklamada, uyuşturucu tacirlerine asla göz açtırılmayacağı vurgulandı. Açıklamada, zehir tacirlerinin gençlerin geleceğini karartmalarına müsaade edilmeyeceği belirtildi.